Incidente col bus, tre morti: il doppio selfie (prima e dopo) di un passeggero diventa virale

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Prima e dopo. Un uomo che ha fatto un selfie prima e dopo essere stato coinvolto in un incidente d'autobus è diventato virale sui social media. Un incidente drammatico, costato la vita a tre persone. Le foto sono state scattate in Mozambico e mostrano quello che è accaduto ai passeggeri di un autobus di 65 passeggeri che viaggia tra Quelimane e Beira.Tre persone sono morte nello schianto, tra cui una madre e suo figlio di due anni. Ci sono stati anche 37 feriti, alcune delle quali in modo serio. Secondo l'amministratore del distretto, Manuel Jamaica, l'incidente potrebbe essere stato causato da un eccesso di velocità.Tuttavia, l'autista, Amisse Mussa, 48 anni, ha detto che la colpa è stata di un guasto meccanico, che ha reso ingovernabile il mezzo.Si presume inoltre che alcuni passeggeri abbiano segnalato all'autista di guidare troppo velocemente e sostengono di aver ignorato le ripetute richieste di rallentamento.L'amministratore di Gorongosa ha casualmente passato l'autobus viaggiando nella direzione opposta un'ora prima dell'incidente e ha riferito che stava viaggiando ad alta velocità.