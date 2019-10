Arabia Saudita, incidente al bus di pellegrini: scontro con una scavatrice, almeno 35 morti

Almeno 35 pellegrini sono morti in un incidente stradale avvenuto in Arabia Saudita. Come ha spiegato un portavoce della polizia citato dall'agenzia di stampa ufficiale 'Spà, il bus privato sul quale viaggiavano si è scontrato con una scavatrice.

Saudi bus crash kills 35 foreigners in Madinah https://t.co/ejog6nXyU3 pic.twitter.com/NiftUuMZdA — 92 News HD Plus (@92newschannel) October 17, 2019

L'incidente è avvenuto ieri sera vicino al villaggio di al-Akhal, situato a 170 km da Medina. Secondo la 'Spà, i pellegrini a bordo del bus erano cittadini di Paesi arabi e asiatici. È stata aperta un'indagine per chiarire le dinamiche dell'incidente.

Ultimo aggiornamento: 09:17

