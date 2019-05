Si schianta in auto mentre messaggia con il fidanzato: aveva preso la patente pochi giorni prima

Shannon Gittings aveva soltanto 17 anni e pochi giorni prima di morire aveva superato l'esame della patente, festeggiando con i suoi cari. Ha perso il controllo dell'auto mentre inviava sms al suo fidanzato e si è schiantata contro un albero. È accaduto il 3 ottobre scorso nella cittadina di Tasburgh (Regno Unito) dove viveva.

Qualche mese prima, sul suo profilo Instagram Shannon aveva mostrato agli amici la sua nuova automobile, la stessa Fiat 500 che guidava quando ha avuto l'incidente fatale.



Il medico legale Yvonne Blake ha dichiarato: "Questa è una morte molto triste, uno spreco di una giovane vita. Evidenzia solo quanto velocemente puoi perdere il controllo della tua auto se sei distratto, specialmente quando invii o leggi SMS».

Su Facebook i genitori di Shannon hanno pubblicato una foto della ragazza accompagnata da un commovente messaggio di addio: «Mia cara bambina bellissima ragazza, ci hai fatti i genitori più orgogliosi del mondo. Ti sei rivelata la giovane più straordinaria, amata da così tante persone. Ci mancherai più di quanto tu possa immaginare. Promettiamo di essere forti l'un l'altro e per i tuoi fratelli, Callum e Lewis. Henry è perso senza di te e farà sempre parte della nostra famiglia. Ogni giorno sarai nei nostri pensieri e non smetteremo mai di parlare di te e di dire al mondo quanto sei stata fantastica. Ora riposa in pace angelo mio. Ti amiamo più di ogni parola esistente e sempre lo faremo xxx».

