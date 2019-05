Ruota distrugge l'auto, guidatore illeso. La polizia: «È l'uomo più fortunato al mondo»

Uno pneumatico piomba ad estrema velocità su un'auto in corsa, distrugge il parabrezza e sradica completamente il tettuccio. Non è la scena di un film d'azione ma quanto è accaduto ieri sull'autostrada di Birmingham. La ruota "volante" si è staccata dal rimorchio di un camion che viaggiava sulla corsia opposta e dopo aver solo sfiorato l'automobilista di una Peugeot bianca, si è posizionata a metà fra il posto del passeggero e le zone posteriori.

Auto contro un palo: a Fabrica di Roma i funerali di Pierpaolo Bartoloni e Stefano Federici



The driver of this car is the luckiest person in the world right now. This tyre detached from an HGV on the M6 at jct28, crossed the central barrier & struck an oncoming vehicle. How they got it to the shoulder and got out is beyond us. Thankfully minor injuries. #T1TacOps pic.twitter.com/Z6chvf7ubD

— Lancs Road Police (@LancsRoadPolice) 20 maggio 2019