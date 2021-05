Incidente, l'auto precipita sul tetto della casa: salvi per miracolo marito e moglie a letto

Sembra essere caduta dal cielo. E invece la macchina finita sul tetto di una casa in Missouri, Stati Uniti, ha distrutto l'abitazione dopo un rocambolesco incidente. Feriti? Nessuno. Tutti vivi per miracolo. Anche i due coniugi che stavano dormendo dentro la propria stanza da letto e hanno visto piombare la vettura a pochi centimetri da loro.

Secondo quanto indicato dalla polizia di St. Louis, lo scorso weekend una Chevrolet Malibu con due persone a bordo è precipitata dentro la casa intorno all'1.30 di domenica notte. La vettura ha sterzato all'improvviso dalla strada, poi ha colpito un pino ed è cominciata a rotolare giù dalla collina fino a entrare nell'edificio, distruggendo il primo piano.

A car crashed through the roof of a couple’s home in Eureka, MO, in the early morning of May 23. A fire department spokesman told local media it was ‘literally incredible’ no one was injured or killed in the dramatic incident. pic.twitter.com/E357FmGHCz

