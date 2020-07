Incidente incredibile in Oregon: due ladri di auto (uomo e donna) si scontrano: arrestati

Per la polizia americana è stato facile scoprire due auto rubate in un solo colpo. Basta inseguirne una che dopo poco fa un incidente con un'altra. E' quanto accaduto a Newberg, in Oregon (Stati Uniti), ad inizio mese. Secondo quanto si legge sul New York Post, gli agenti del commissariato di Newberg-Dundee sono intervenuti lo scorso 5 luglio per un furto di un Toyota Land Cruiser, risultato rubato, che stava attraversando il centro della cittadina. I poliziotti hanno iniziato un inseguimento quando l'automobilista si è andato a schiantare, vicino a un incrocio, contro un altro mezzo (un Buick Regal), guidato da una donna. Gli agenti hanno fermato così il giovane di 27 anni, Randy Lee Cooper, e lo hanno preso in custodia. Facendo le indagini sull'altro mezzo, invece, si sono resi conto che anche quello era stato rubato tre settimane prima. La ragazza di 25 anni, Kristin Nicole Begue, è stata inoltre trovata sotto l'effetto di sostanze ed è stata arrestata.

