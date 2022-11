Tanzania, aereo di linea si schianta nel lago Vittoria: 26 passeggeri feriti ma nessuna vittima

Il maltempo, la manovra disperata e lo schianto: nel tentativo di atterrare a Bukoba, un aereo di linea della compagnia PrecisionAir si è schiantato nel Lago Vittoria, in Tanzania. Sono almeno 26 le persone rimaste ferite e attualmente ricoverate in ospedale. Lo rende noto la compagnia della Tanzania per il traffico aereo spiegando che non si registrano vittime nell'incidente causato dalle piogge intense e dai forti venti. Poco prima di precipitare l'aereo stava cercando di atterrare all'aeroporto internazionale di Bukoba, ha spiegato alla Dpa il direttore dell'Autorità dell'aviazione civile della Tanzania Hamza Johari.

Precision Air flight plunges into Lake Victoria when landing at Bukoba Airport in Tanzania, authorities say rescue operations underway



L'aereo partito dalla capitale Dar es Salaam è caduto nel lago questa mattina a causa di una tempesta e forti piogge. Erano 53 persone a bordo tra cui 49 passeggeri.