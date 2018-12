​In fiamme la "giungla" dello zoo di Chester: in pericolo specie a rischio estinzione

Ultimo aggiornamento: 16:03

L'enorme pennacchio di denso fumo nero fluttua sopra lo zoo di Chester, il più grande nel suo genere, che ospita migliaia di animali molti dei quali in via d'estinzione. Poi una vampata di fuoco. Paura per gli animali che vivono nella sua foresta, tra cui oranghi di Sumatra, macachi di Sulawesi e una delle specie più rare dello zoo: un coccodrillo di gharial sunda.La Foresta dei Monsoon è stata costruita per imitare la giungla indonesiana, spiega il Mirror, un progetto costato 40 milioni di sterline, che ha trasformato una parte dell'area nelle isole esotiche delle Filippine, Papua Nuova Guinea, Bali, Sumatra, Sumba e Sulawesi.Gli oranghi in via di estinzione sono tra gli animali della foresta. Le squadre del parco e dei vigili del fuoco stanno lavorando per spostare tutte le creature lontano dall'enorme rogo divampato e i visitatori scioccati sono stati evacuati.Lo zoo è stato chiuso. I responsabili dei soccorsi hanno confermato che nessuno è rimasto ferito nell'incendio, tuttavia non è ancora noto se qualche animale sia stato ferito. L'intero zoo è la patria di circa 21.000 animali. Testimoni dicono che circa 40 animali sono stati portati in salvo mentre guardavano con disperazione la sorte degli altri.Emma Flanagan, 29 anni, di Bristol, ha visitato oggi lo zoo con suo padre, compagno e figlio di un anno e ha scattato le foto dell'incendio. Ha detto al Liverpool Echo: «Abbiamo visto il fuoco quando siamo arrivati, abbiamo pensato che potesse essere lo zoo ma siamo andati comunque nel parcheggio».Il sito dello zoo di Chester è stato inaugurato nel 1931 ed è uno dei più grandi giardini zoologici del Regno Unito con 125 dei suoi 400 ettari dedicati all'animazione animale.