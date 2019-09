Incendio a scuola, morti 26 bimbi e due maestre in Liberia

Tragedia in una scuola coranica alla perferia della capitale della Liberia, Monrovia: un incendio ha ucciso 26 bambini e, secondo le prime informazioni, anche due maestre. Almeno 26 bimbi, infatti, sono morti nell'incendio di una scuola coranica in Liberia. Ne dà notizia in un tweet la Radio pubblica. La tragedia, di cui non si conoscono ancora le cause, è avvenuta a Paynesville, un sobborgo commerciale della capitale Monrovia.

Liberia: 26 students confirmed dead in fire incident at an Islamic school in the commercial district of Paynesville. President George Manneh Weah says he is saddened by the young Liberians demise. pic.twitter.com/deXL2VFMXj

— Liberia Public Radio (@rradio2019) 18 settembre 2019