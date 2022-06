Incendio in un edificio del Parlamento regionale russo a Tyumen, in Siberia. Ore per spegnere le fiamme

Sabato 4 Giugno 2022, 11:06 - Ultimo aggiornamento: 14:20

Un incendio è scoppiato vicino al parlamento regionale russo a Tyumen, in Siberia, con immagini condivise sui social media che mostrano un denso fumo nero che si diffonde nel centro della città. A fuoco un edificio del Parlamento regionale russo. «Le cause ei danni sono in corso di definizione», ha detto il ministero, secondo l'agenzia di stampa RIA Novosti. Gli incendi in estate sono comuni in Russia, ma dall'inizio della guerra in Ucraina si sono verificati numerosi incendi di importanti strutture municipali, alcuni dei quali non sono stati formalmente spiegati. Questi includono incendi nei depositi di carburante a Belgorod e Bryansk vicino al confine ucraino, una fabbrica di polvere da sparo nella città degli Urali di Perm e un istituto di ricerca aerospaziale a Tver. Anche gli uffici di arruolamento militare sono stati colpiti da incendi dolosi.

Breaking !

Ngày mới, ngọn lửa mới ở Liên bang Nga. Tại Tyumen, khu vực để xe hơi của các nghị gật Duma Nga bị bốc https://t.co/P6LOxlx8Llưa rõ nguyên nhân pic.twitter.com/3XoF3ojmWe — Thien Tuong (@Thinng90971397) June 4, 2022