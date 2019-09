Germania, incendio in un ospedale: un morto e 72 feriti, 7 in fin di vita

Momenti di panico in un ospedale a Dusseldorf, in Germania, dove nella notte di ieri è scoppiato un violento incendio che ha provocato la morte di un uomo di 77 anni e oltre 72 feriti, di cui 11 sono in condizioni gravi e 7 in fin di vita. Le cause dell'incendio, scoppiato al Marien Hospital, nel quartiere di Pempelfort, sono ancora ignote. Quello che si sa per certo è che il fuoco è partito nella stanza al secondo piano della struttura, dove si trovava in cura il paziente morto, e da lì il fumo provocato dalle violente fiamme si è espanso per almeno altri 5 piani, causando gravi complicazioni ai malati in cura per l'esalazione dei fumi tossici.

Alcune delle vittime sono state immediatamente trasferite nel parcheggio di fronte all'entrata dell'ospedale per ottenere cure di emergenza, in 19 sono stati trasferiti in altri ospedali, mentre un uomo è stato trasportato in elicottero, in una disperata corsa per rimanere in vita, in una clinica della vicina località di Aachen.

I vigili del fuoco hanno impiegato oltre un'ora per spegnere il rogo, mentre la situazione all'interno dell'ospedale precipitava rapidamente anche per colpa della rottura di una macchina a tubi contenente dell'ossigeno, che ha alimentato ancora di più le fiamme.

L'incidente di ieri notte non è un episodio isolato. Solamente lo scorso luglio, un incendio scoppiato in una clinica polmonare nella città di Cologna aveva provocato la morte di un paziente in cura presso la struttura. Per questo, la German Foundation for Patient Protection aveva dichiarato la sua preoccupazione per il funzionamento dei sistemi e delle tecniche anti-incendio presenti negli ospedali e nelle case di cure tedesche, definendolo «insufficiente».



