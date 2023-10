Incendio a Murcia in discoteca, almeno undici ragazzi morti. Si cercano anche dispersi

Almeno 11 persone sono morte e altre quattro sono rimaste intossicate dal fumo provocato dall'incendio scoppiato nella discoteca Teatre di Murcia, dichiarato intorno alle 6 di questa domenica, come ha riferito il sindaco della città Jose Ballesta. Inoltre, il personale di emergenza sta cercando le persone scomparse che in quel momento si trovavano sul posto.

L'incendio è scoppiato questa mattina presto in una nota discoteca nella zona di Atalayas e si sospetta che possano comparire altri corpi.

Il bilancio

Dopo aver estinto le fiamme, i soccorritori si trovano ora tra le macerie della discoteca per cercare i corpi delle diverse persone che mancano all'appello. In particolare, non si hanno notizie di alcuni componenti di un gruppo di amici che ieri notte stavano festeggiavano un compleanno.

IL PRECEDENTE

L'incendio scoppiato a Murcia non è il primo che ha colpito la discoteca: già nel giugno del 2009 alcuni cavi della facciata presero fuoco, costringendo l'evacuazione del locale.