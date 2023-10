Incendio in discoteca in Spagna, i precedenti di Saragozza e Madrid dove morirono 81 persone

L'incendio che questa mattina ha colpito diverse discoteche del quartiere Las Atalayas di Murcia è il più mortale registrato in Spagna dai tempi della tragedia vissuta nel 1990 nella discoteca Flying di Saragozza, dove morirono 43 persone.

La più grande tragedia avvenuta in una discoteca spagnola ebbe luogo invece a Madrid il 17 dicembre 1983, quando le fiamme devastarono i locali dell'Alcalá 20 causando la morte di 81 persone, la maggior parte delle quali molto giovani.

Cosa è successo a Murcia

Una strage a Murcia. Almeno tredici persone sono morte nell'incendio scoppiato questa mattina in tre noti locali notturni di Murcia. Al momento non è ancora stato escluso che ci siano altre vittime e i servizi di emergenza continuano nell'opera di ricerca. L'incendio è partito in un locale e si è diffuso ad altre discoteche adiacenti nella zona commerciale conosciuta come Las Atalayas, alla periferia della città sudorientale spagnola. Al momento non si conosce l'origine dell'incendio, che ha interessato i locali Teatre, Golden e La Fonda. La portavoce della discoteca Teatre, María Dolores Abellán, ha spiegato ai media che, in realtà, l'incendio ha avuto origine nella discoteca La Fonda, un luogo che ha una pista da ballo e un ristorante, e non nel Teatre, come inizialmente riportato. L'incendio si sarebbe spostato da La Fonda alle due sedi della festa annesse. La direzione della discoteca Teatre, dove sabato sono stati festeggiati diversi compleanni, ha assicurato ai giornalisti che i suoi locali sono stati evacuati prima che l'incendio si propagasse e che tutte le vittime erano a La Fonda.