Nuovo maxi-incendio in California: oltre 50mila persone evacuate

Non c'è pace per gli abitanti della California, costretti nuovamente a fronteggiare un nuova emergenza incendi. Sono circa 50mila le persone costrette dalle fiamme ad abbandonare le loro case in varie zone dello Stato, mentre i vigili del fuoco non riescono ancora a domare i vasti roghi divampati a nord di Los Angeles. Soprannominato "Tick Fire", l'incendio ha bruciato circa tremila acri di terreno nella zona di "Agua Dulce", come scrivono su Twitter i vigili del fuoco di Los Angeles.

A wildfire exploded in size in Northern California amid dangerous winds, prompting the state's largest utility to impose electrical blackouts. The fire comes two years after deadly blazes tore through the same area, killing 44 people. https://t.co/cDiq6N3uJy pic.twitter.com/ruv6MEmKi5 — The Associated Press (@AP) 24 ottobre 2019



Ben 500 i vigili del fuoco impegnati per domare le fiamme, mentre elicotteri e autocisterne stanno trasportando acqua con «buoni progressi». Centinaia di abitanti sono stati fatti evacuare anche dalla contea di Sonoma, nel nord della California nota per la produzione di vino, dove le fiamme sono aumentate rapidamente per la presenza di un forte vento. Quasi 4.500 gli ettari di terreno distrutti, spiega il Dipartimento forestale della California. Costretti ad abbandonare le loro case anche 900 abitanti di Geyserville, a un centinaio di chilometri a nord di San Francisco. Al momento non si registrano feriti.

