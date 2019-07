Berlino, maxi-incendio in centro commerciale asiatico: impegnati 200 pompieri

Un incendio di vaste proporzioni si è sviluppato nel centro commerciale asiatico Dong Xuan Center, nel quartiere Lichtenberg di Berlino. Le fiamme non sono ancora sotto controllo e hanno intaccato completamente i 5000 mq dell'Asia-Markt. «Nel complesso sono impegnate oltre 200 unità», ha riferito il portavoce dei vigili del fuoco Frederic Finner all'emittente Rbb-24. Il fuoco si è propagato a partire da un container. Una colonna di fumo nero è visibile da ogni parte della città.

L'Asia-Markt era finito al centro delle cronache nelle ultime settimane per essere stato additato come luogo di smistamento di una tratta di minori vietnamiti entrati illegalmente in Germania e di cui poi si perdevano le tracce, riportava Welt.

