Rapporto Onu sul clima, mai così grave: «Codice rosso per l'umanità»

Martedì 10 Agosto 2021, 13:43

Negli ultimi 50 anni la temperatura della Terra è cresciuta a una velocità che non ha uguali negli ultimi 2.000 anni: entro il 2030 potremmo trovarci a fronteggiare un rialzo della temperatura mondiale che avrà conseguenze irreversibili. Questo il succo del rapporto dell'IPCC, il gruppo di scienziati esperti in cambiamento climatico dell'ONU: i decisori politici ne sono stati informati e l'appello è a prendere decisioni incisive in fretta.

