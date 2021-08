Incendi, in Siberia il più grande del mondo: equivale a tutti quelli del resto della Terra

Siberia devastata dagli incendi . Il più grande di questi ha superato 1,5 milioni di ettari, ha detto il responsabile forestale del gruppo ambientalista Greenpeace. Le fiamme che infuriano da settimane nel nordest della Siberia, la freddissima regione della russia asiatica, ha raggiunto un livello senza precedenti. Il territorio devastato è territorio pari a tutti gli altri incendi del mondo messi insieme. Lo denuncia Greenpeace Russia al Moscow Times, stimando che questo incendio potrebbe diventare il più grande nella storia documentata del pianeta. In Jacuzia, la regione più grande e più fredda della Russia, il fumo denso e acre copre gli insediamenti e raggiunge le città a migliaia di chilometri di distanza.

A record number of wildfires have burned across Siberia since May, encompassing 16 million hectares of land and marking it as the second-worst fire season since the turn of the century. The wildfires in Russia are larger than all the other large wildfires https://t.co/V6NvneZHo4

