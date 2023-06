Incendi Canada, Biden chiama Trudeau: cosa sta succedendo e quali sono i provvedimenti per contrastare la «nube arancione»

Una foschia arancione, dal colore insolito, proccupa il Continente americano. Non si tratta di una scena dil un film apocalittico ma della vera e cruda realtà. Una foschia che si è abbattuta su New York e sugli stati orientali degli Stati Uniti in seguito agli incendi in Canada. Secondo la previsione del Us Weather Prediction Center, ci sarà uno stato di allerta fino a martedì 13 giugno.

Il fumo e la cenere continueranno ad avere un impatto negativo sulla qualità dell'aria, al momento a New York classificata come «malsana», prolungando così l'emergenza di cui ha parlato nelle ultime ore il governatore Kathy Hochul.

Biden chiama Trudeau

Joe Biden chiama Justin Trudeau per offrire l'assistenza degli Stati Uniti per spegnere i vasti incendi boschivi in Canada che stanno provocando l'enorme nube di fumo e cenere che sta rendendo l'aria irrespirabile in decine di città del Nord America. «Il presidente ha ordinato al suo team di dispiegare tutti i mezzi federali dei vigili del fuoco che possano rapidamente aiutare a sopprimere l'impatto degli incendi per le comunità canadesi ed americane», ha reso noto la Casa Bianca.

Anche oggi oltre 100 milioni ddi persone si sono svegliate nell'America settentrionale sotto una cappa arancione, con la qualità dell'aria data a livelli pericolosi. A New York si stanno distribuendo oltre un milione di mascherine alle persone che devono recarsi fuori casa, ha reso noto la governatrice Kathy Hochul che ha esortato chi può a rimanere in casa. Anche a Washington stanno scattando misure di emergenza, dopo che è scattato il 'codice violà che impone alle persone di rimanere a casa il più possibile ed indossare mascherine Fp2 se sono costretti ad uscire.

«State a casa»

È allerta inquinamento anche a Washington, dove le autorità hanno decretato che il livello di pericolosità dell'aria è viola, ovvero il massimo, a causa degli incendi in Canada. La città è avvolta in una foschia grigia e si sente un forte odore di bruciato. Agli abitanti della capitale americana è stato consigliato di non uscire di casa o di indossare la mascherina. La partita di baseball in programma questa sera tra la squadra locale, i Nationals, e i Diamondbacks, è stata cancellata.

Mascherine per tutti

La qualità dell'aria peggiora a New York e i pompieri distribuiranno gratuitamente le mascherine N95, simili alle FFP2.

Il sindaco, Eric Adams, ha esortato i residenti a usare le mascherine all'aperto per ripararsi dal fumo e dalla cenere degli incendi in Canada.

Gas a effetto serra, le emissioni hanno raggiunto il massimo storico. Gli scienziati: «Riscaldamento globale senza precedenti»

Prezzo del legname in aumento

Blocco degli aerei

I futures sul legname sono aumentati fino al massimo di 7 settimane di 513 dollari per mille piedi per i massicci incendi in Canada che dovrebbero provocare una carenza di legname di conifere negli Stati Uniti . Piu diin Canada hanno gia bruciato 8.000.000 di acri di foresta. Tuttavia, la domanda di legname negli Stati Uniti e stata contenuta a causa dell’impatto degli alti tassi di interesse sul mercato immobiliare.

Gli incendi in Canada hanno soffocato vaste aree degli Stati Uniti in un denso pennacchio di fumo tossico, portando ad avvertimenti sulla qualita dell’aria e consigli per rimanere all’interno. Ma le particelle fini del fumo possono penetrare all’interno. I depuratori d’aria possono essere utili per filtrare l’inquinamento. Le ricerche su Google sono aumentate di 16 volte da lunedi, secondo le tendenze di Google. Lo scrive la Cnn.

Il mercato dei purificatori d’aria e destinato a crescere poiche il cambiamento climatico aumenta l’inquinamento atmosferico e aggrava le difficolta respiratorie. Un rapporto di Market Insights prevede che il settore dovrebbe crescere a un tasso annuo composto del 10,8% a 2,9 miliardi di dollari entro il 2025 e 4,8 miliardi di dollari entro il 2030. L'aeroporto LaGuardia di New York sospende nuovamente i voli in arrivo a causa della bassa visibilità dovuta al fumo e alla cenere degli incendi in Canada. Non è escluso, riportano i media americani, che misure simili siano prese per gli scali di Washington, Philadelphia e Charlotte.

Eventi sportivi e concerti annullati

Concerti, eventi sportivi e voli nell'est e nel Midwest sono tra le cancellazioni causate dall'eccessivo fumo di oltre 400 incendi canadesi. Sono già state rinviate le partite della Major League Baseball tra New York Yankees e Chicago White Sox a New York e Philadelphia Phillies e Detroit Tigers a Philadelphia: le prime partite della MLB rinviate per problemi di qualità dell'aria dal 2020. Quelle partite saranno recuperate di giovedì. Stasera Washington Nationals-Arizona Diamondbacks si giocherà a Washington, DC, hanno detto i funzionari.

Anche alcune partite di baseball della lega minore sono state rinviate. La partita WNBA di stasera tra New York Liberty e Minnesota Lynx al Barclays Center di Brooklyn è stata rinviata così come una partita di calcio professionistico femminile prevista per la Red Bull Arena nel New Jersey. A New York, la serata di apertura del Prospect Park Bandshell con Taj Mahal in concerto è stata cancellata. Le spiagge di New York City sono state chiuse e le attività all'aperto sono state sospese nelle scuole, negli eventi nei parchi cittadini e negli zoo, dove gli animali sono stati portati presto nei recinti notturni.

A Broadway, la star di Killing Eve Jodie Comer ha avuto difficoltà a respirare e ha lasciato la performance matinée del suo spettacolo personale Prima Facie dopo 10 minuti; lo spettacolo è ricominciato con un sostituto, hanno detto i pubblicisti dello spettacolo. Mercoledì il dipartimento dei parchi di New York ha annullato tutti gli eventi all'aperto, comprese le proiezioni di "Movie Under the Stars" che erano programmate in diversi parchi nei cinque distretti. Anche il Jazz at Pier 84 dell'Hudson River Park, programmato per le 19:00 lungo il litorale, è interrotto.La Federal Aviation Administration ha sospeso alcuni voli in arrivo all'aeroporto LaGuardia e ha rallentato gli aerei per Newark Liberty e Filadelfia perché il fumo limitava la visibilità. L'aeroporto internazionale di Dulles fuori Washington ha subito ritardi.

Annullato il Pride

La Casa Bianca è costretta a rinviare la cerimonia per celebrare il Pride Month, che si doveva tenere all'aperto nel South Lawn, a causa della coltre di fumo e cenere, provenienti dagli incendi in Canada, che copre Washington ed altre decine di città nell'America del Nord.

Jesse Watters: "100 million Americans are sucking in Canadian smoke, and Trudeau hasn't apologized. Blackface is giving us black lung!" pic.twitter.com/isrcoVOMss — The Post Millennial (@TPostMillennial) June 7, 2023

Le celebrazioni del Gay Pride alla Casa Bianca sono state rimandate a sabato, nella speranza che per quel giorno sarà migliorata la qualità dell'area nella capitale che è stata definita «molto nociva», facendo scattare il 'codice violà che prevede che la popolazione venga esortata a rimanere in casa. Migliaia di persone erano state invitate all'evento alla Casa Bianca, che prevede anche l'esibizione della cantante Betty Who, descritto come «la più grande celebrazione del Pride alla Casa Bianca della storia, con famiglie Lgbt di tutto il Paese per dimostrare che le persone Lgbt appartengono alla casa del popolo», come definita la Casa Bianca.