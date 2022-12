Impiccagione in Iran, giustiziato il primo manifestante: è il 23enne Mohsen Shekari

L'Iran ha annunciato questa mattina la prima esecuzione di un manifestante arrestato durante le proteste. Si tratta di un giovane, Mohsen Shekari, un ragazzo di 23 anni, condannato a morte per impiccagione. È stato condannato per «aver dichiarato guerra a Dio»: questo è il commento che arriva da Teheran.

Mohsen Shekari è il primo manfestante condannato a morte

Mohsen Shekari era stato arrestato lo scorso 25 settembre per aver presumibilmente ferito un agente paramilitare di sicurezza con un coltello e aver bloccato il passaggio di una strada nella Capitale iraniana.

Il 23enne era stato arrestato poco più di una settimana dopo lo scoppio delle proteste in tutta l'Iran, innescate dalla morte della 22enne Mahsa Amini, arrestata e poi uccisa dalla polizia morale iraniana per "non adesione al codice di abbigliamento obbligatorio dell'Iran per le donne". Il giovane era stato condannato a morte lo scorso 20 novembre dalla Corte Suprema di Teheran.

Secondo la magistratura iranina inoltre Shekari avrebbe confessato di aver aiutato a bloccare una strada nel trafficato quartiere di Sattarkhan, nel centro di Teheran, prima di ferire un agente di sicurezza colpendolo alla scapola con un coltello. Amnesty International aveva avvertito all'inizio di questo mese che almeno 28 persone potrebbero essere giustiziate in Iran in relazione alle proteste, affermando che «le autorità usano la pena di morte come strumento di repressione politica per porre fine alla rivolta popolare».

Le forze di sicurezza iraniane sparano da distanza ravvicinata alle donne durante le manifestazioni contro il regime colpendole al volto, agli occhi, al petto e ai genitali, secondo medici e sanitari intervistati dal Guardian in tutto il Paese. I medici, che trattano i feriti in segreto per evitare l'arresto, hanno detto di aver notato che le donne spesso arrivano con ferite diverse rispetto agli uomini, colpiti da pallini di fucile nelle gambe, nelle natiche e nella schiena.