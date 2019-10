Usa, l'avvocato di Trump ingaggia come difensore l'ex procuratore del Watergate

Rudy Giuliani, l'avvocato personale di Donald Trump, ha ingaggiato come difensore nell'indagine di impeachment contro il presidente Jon Sale, ex procuratore del Watergate ed ora assistente procuratore. Giuliani è una delle figure centrali dell'Ucrainagate, per aver sollecitato in nome del tycoon le autorità ucraine ad indagare i Biden. La commissione intelligence della Camera ha già ordinato all'avvocato di consegnare tutti i documenti riguardanti la sua interazione con i dirigenti dell' amministrazione nelle sue azioni in Ucraina. © RIPRODUZIONE RISERVATA