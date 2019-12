Impeachment contro Trump, dibattito alla Camera

Dibattito alla Camera sull'impeachment. Prima del voto degli articoli di impeachment contro Donald Trump oggi ci sarà un dibattito in aula di sei ore, equamente divise tra democratici e repubblicani. È quanto è stato deciso nella riunione con cui la commissione procedurale della Camera ha adottato le linee guida per procedere in questo voto storico che porterà al terzo procedimento di impeachment di un presidente americano.

Elogio di Obama alle donne: «Il mondo sarebbe migliore se governato da loro»

La decisione di limitare a sei ore il dibattito è stata votata a maggioranza dai democratici, dopo che i repubblicani avevano proposto invece un dibattito di 12 ore, accusando i democratici di voler ancora una volta affrettare le procedure. Con i democratici che hanno replicato che le sei ore decise sono «una quantità ragionevole di tempo».

«Impeach Trump now». New York, proteste a Times Square

© RIPRODUZIONE RISERVATA