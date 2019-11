Stati Uniti, Trump: «Valuterò mia testimonianza su impeachment»

Donald Trump apre alla possibilità di una sua deposizione alla Camera nell'ambito dell'indagine su un suo possibile impeachment, idea avanzata dalla Speaker Nancy Pelosi. «Mi piace l'idea e la valuterò» twitta Trump. «La nostra pazza Speaker della Camera, la nervosa Nancy Pelosi pietrificata dalla sinistra radicale, ha suggerito una mia audizione nell'ambito della caccia alle streghe dell'impeachment. Ha detto che potrei farlo anche per iscritto. Anche se non ho fatto nulla di sbagliato, e non piace dare credibilità a questo processo bufala, mi piace l'idea e la valuterò» twitta Trump.



