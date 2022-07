Kiev provoca Mosca su Twitter citando Il Signore degli Anelli dopo il crollo del ponte di Kherson: «Tu non puoi passare»

Che questa fosse una guerra 2.0 lo si era capito dai primi giorni d'invasione. La rete web, tramite social e app di messaggistica istantanea, è diventata il campo di battaglia parallelo nel conflitto Ucraina-Russia. Le forze ucraine due giorni fa hanno fatto saltare in aria un ponte strategico nella città di Kherson, occupata dai russi. Secondo i separatisti filo-russi, il ponte sarebbe stato colpito con i lanciarazzi Himars forniti dagli Stati Uniti, l'arma che in molti hanno indicato come l'artefice della rivalsa ucraina. Sarebbero state ben 18 secondo il Guardian le esplosioni sul ponte Antonivskiy sul fiume Dnipro, una delle principali arterie di rifornimento per le truppe russe a Kherson.

APPROFONDIMENTI MONDO Foto LA TESTIMONIANZA Ucraina, agenti e informatori LA TENSIONE Le forze ucraine contrattaccano IL CONFLITTO Guerra, Kherson, è sotto attacco.

La provocazione

Dopo il crollo del ponte, l'account ufficiale Twitter del governo ucraino, ha voluto lanciare un'ulteriore provocazione, dal sapore beffardo, nei confronti di Mosca, condividendo una gif tratta dal primo film della trilogia de Il Signore degli Anelli. L'account di Kiev ha infatti riproposto la celebre scena in cui Gandalf, il mago protagonista della saga, lotta contro il Balrog, un demone dell'oscurità. Durante l'ambientazione, il personaggio interpretato dal grande Ian McKellen, urla nei confronti del mostro, una frase diventata un cult per gli amanti del genere fantasy e, ispirazione per infiniti meme: «TU NON PUOI PASSARE!»