BRUXELLES Per il commissario agli affari economici Paolo Gentiloni la missione Sophia deve ripartire. «Penso che in questo momento avere in mare una missione Ue possa avere solo risvolti positivi, e non vedo quali possano essere quelli negativi», ha detto Gentiloni rispondendo ai giornalisti a margine dell'Eurogruppo. Ma l’Italia resiste. Il ministro degli Esteri Luigi Di Maio non chiude la porta ma chiede che venga smontata e rimontata. Ovvero che si occupi solo di combattere il traffico d’armi e non diventi invece una calamita per gli scafisti. © RIPRODUZIONE RISERVATA