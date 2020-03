BRUXELLES La riunione dell'Eurogruppo di domani non si terrà più a Bruxelles, come previsto, ma verrà sostituita da una videoconferenza a causa delle restrizioni ai movimenti in di ersi Paesi Ue. Lo ha annunciato il presidente Mario Centeno, precisando che l'agenda sarà concentrata sulla risposta economica al Coronavirus. È una novità per l’Europa dovuta anche alla richiesta avanzata da molti ministri dell’Economia che non avrebbero potuto partecipare vista l’emerge scoppiata in moltissime paesi dell’Unione. © RIPRODUZIONE RISERVATA