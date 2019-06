© RIPRODUZIONE RISERVATA

ROMA “L’Occidente e la rottura degli ordini democratici”, “Nuove egemonie culturali in Europa”, “Nuovi scenari internazionali”: questi alcuni dei temi di grande rilievo che saranno approfonditi il 13 giugno a Roma in occasione della prima edizione dei “Colloqui sulla democrazia”.L’iniziativa, che gode del patrocinio dell’Ambasciata statunitense, si terrà presso la sede del Centro Studi Americani dalle ore 10. Tra i promotori dell’evento ci sono anche la società di relazioni istituzionali Utopia, Nuova Comunicazione, l’Istituto Cattaneo e lo studio di comunicazione The Skill, mentre media partner è la rivista Formiche.L’evento, che punta ad analizzare gli equilibri democratici in Europa e nel mondo, approfondirà le trasformazioni della nostra società a partire dalla diffusione di populismi e nazionalismi e si configurerà come un confronto tra i seguaci di Rousseau e quelli di Montesquieu. Si alterneranno esperti di calibro nazionale e internazionale tra cui Carlotta Ventura (Direttore Centro Studi Americani), Sergio Pizzolante (imprenditore, già Deputato), Paolo Messa (Nonresident Senior Fellow, Atlantic Council), Andrea Orsini (Commissione Affari Esteri e Comunitari, Camera dei Deputati), Alessandro Alfieri (Commissione Affari Esteri, Senato), Marta Grande (Presidente della Commissione Affari Esteri, Camera dei Deputati), Giorgio Mulé (Commissione Trasporti, Poste e Telecomunicazioni, Camera dei Deputati), Giorgio Lainati (Senior Advisor The Skill, già Deputato), Sandro Gozi (già Sottosegretario di Stato agli Affari Europei), Fabrizio Cicchitto (già Presidente della Commissione Affari Esteri, Camera dei Deputati), Antonio Zennaro (COPASIR – Camera dei Deputati), Marco Valbruzzi (Coordinatore Istituto Cattaneo), Lorenzo Infantino (Professore di Filosofia delle Scienze Sociali, Università LUISS Guido Carli), Roberto Arditti (Direttore editoriale Formiche), Ernesto Di Giovanni (Fellow IVLP del Dipartimento di Stato USA, Partner di UTOPIA), Anthony Scaramucci (Fondatore di SkyBridge Capital, già Portavoce della Casa Bianca), Maria Latella (Sky), Francesco Verderami (Corriere della Sera), Andrea Orlando (già Ministro della Giustizia), Marco Gorra (vice Direttore quotidiano Il Tempo), Riccardo Fraccaro (Ministro per la Democrazia Diretta), Stefano Feltri (Il Fatto Quotidiano), Giuliano Da Empoli (Direttore Volta Think Tank), Mario Monti (già Presidente del Consiglio – in attesa di conferma).