Ihor Bedzai, morto il vice comandante ucraino della marina: ucciso dai russi in elicottero

Lutto in Ucraina: il vice comandante della Marina, il colonnello Ihor Bedzai, è rimasto ucciso durante una missione di combattimento mentre era a bordo di un elicottero Mi-14 colpito da un missile di un caccia russo.

Colonel Ihor Bedzai, deputy commander for aviation in the Ukraine Navy was recently Killed in air combat.



