Pacha Ibiza, la storica discoteca in vendita (di nuovo) dopo soli cinque anni per 500 milioni di euro

Il Pacha Ibiza, la storica discoteca fondata nel 1973 è in vendita. Il costo? 500 milioni. Lo rivela il giornale spagnolo El Confidentcial che ha annunciato l'intenzione di vendere il fondo di investimento Trilantic, proprietario di Universo Pacha dal 2017 che include le discoteche di Ibiza e Mykonos (Grecia).

Pacha Ibiza era stato venduto 5 anni fa

La celebre discoteca potrebbe dunque cambiare nuovamente proprietario. Cinque anni fa era infatti stata venduta da Ricardo Urgell, il titolare che la fondò nel 1973. Ad acquistarla era stato il fondo di investimento Trilantic guidato da Javier Bañón e Javier Olascoaga, ex Lehman Brothers, anche se Urgell ha mantenuto il 10% della proprietà.

Ora il fondo avrebbe incaricato le banche Rothschild e Moelis di cercare «un nuovo partner per finanziare l'espansione internazionale del rinomato marchio spagnolo». Solo 9 mesi fa Trilantic si era rivolta allo Stato per alleviare gli effetti della crisi del coronavirus.

Pacha, il mito del primo club moderno della storia

Non tutti lo sanno ma il primo "Pacha" fondato da Ricardo Urgell non nell'isola di Ibiza ma a Sitges, città alle porte di Barcellona. Solo nel 1973 dopo il successo del locale, Ricardo decise di investire nell'isola che proprio in quegli anni stava diventando meta di turismo giovanile da tutto il mondo. Così nel 1973 il Pacha sbarca a Ibiza (in un edificio che si trova proprio vicino al porto del capoluogo dell'isola). Il successo è immediato: con la proposta di dj set e musica alternativa negli anni 70 il locale diventa il centro della controcultura europea, arrivano hippie e turisti dall'Europa e dagli Stati Uniti. Ancora oggi la serata "Flower Power" che ricorda la musica e i colori di quegli anni è una dei più celebri show dell'isola. La discoteca cresce e si evolve con il fenomeno della musica disco in tutta europa e alcune star moderne (David Guetta e Solomun) hanno mosso i loro primi passi proprio nello storico club.

