Ibiza, coppia di ventenni muore precipitando dal balcone di un hotel: lei italo-spagnola, ipotesi femminicidio

Ad Ibiza due turisti sono morti, durante la notte, dopo essere precipitati dal quarto piano del loro hotel nella zona di Platja d'en Bossa. La coppia, un ragazzo di 26 anni e una ragazza di 21, alloggiavano nella stessa stanza. I fatti sono avvenuti intorno alle 4.30 del mattino all'hotel Torre del Mar, una struttura quattro stelle superior sul lungomare.

El Mundo: Muere una pareja de turistas tras caer del cuarto piso de su hotel en Ibiza https://t.co/owlgXeWg2b @elmundobaleares pic.twitter.com/ihK7RTpMWB — Mallorca Informa (@mallorcainforma) June 3, 2021

Secondo fonti della Polizia Nazionale spagnola, citata dai media iberici, la ragazza era di doppia nazionalità italiana e spagnola, mentre il ragazzo era di origine marocchina. Gli inquirenti sospettano che si tratti di un caso di femminicidio: il giovane si sarebbe buttato giù dal balcone qualche istante dopo la caduta della ragazza. Dopo la caduta, un'ambulanza si è recata sul posto, ma i servizi medici non hanno potuto fare nulla per salvare la vita ai due, che sarebbero morti subito dopo l'impatto. Le indagini sono tuttora in corso.

