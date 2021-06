Ibiza, sparatoria tra italiani durante una festa scoppiata per motivi di gelosia: gravissimo un 29enne

Due italiani sono rimasti feriti colpiti da armi da fuoco questa notte a Ibiza. Nella Isla della Spagna la rissa, scoppiata per motivi di gelosia (forse per una donna) tra tre italiani, di 33 anni, 29 anni, 35 anni tutti e tre residenti a Ibiza, è degenerata in una sparatoria. A quanto si apprende da fonti investigative il 29enne aveva organizzato una festa nel proprio appartamento ma è poi scoppiata la lite. Non sarebbe quindi un agguato, ma più probabilmente una lite per una ragazza degenerata drasticamente. Secondo le indiscrezioni uscite finora il 33enne, arrivato in un secondo momento, senza alcun controllo avrebbe tirato fuori una pistola e con il calcio avrebbe colpito il padrone di casa e poi avrebbe aperto il fuoco ferendolo gravemente alla testa e ad un ginocchio. Il 35enne è stato ferito ma solo di striscio. Uno dei due, il 29enne, è in gravi condizioni con ferite alla testa e ad una gamba mentre l'altro ha riportato ferite lievi. I fatti però devono ora essere confermati dalla Guardia Civil.

APPROFONDIMENTI SPAGNA Ibiza, 21enne italo-spagnola e fidanzato precipitano dal balcone... ITALIA Foto BERGAMO Insulti, calci e sputi in aereo: passeggera litiga con tutti sul... LOMBARDIA Milano, carabiniere spara al pitbull di un sospetto rapinatore

Ibiza, 21enne italo-spagnola e fidanzato precipitano dal balcone e muoiono: l'avrebbe spinta lui prima di lanciarsi

Intervento di sei ore - È stato sottoposto a un intervento d'urgenza durato circa sei ore il 29enne italiano risultato gravemente ferito da colpi d'arma da fuoco nel corso di una festa privata a Ibiza: lo riportano i media spagnoli, che citano un comunicato della clinica in cui è ricoverato, la Policlnica Nuestra Senora del Rosario. I medici hanno riscontrato sul giovane tre ferite d'arma da fuoco alla testa e tre alla gamba destra, secondo la nota. Il ragazzo rimane in condizioni critiche. Un secondo ferito, anche lui italiano, ha riportato contusioni lieve: portato in un ospedale di Ibiza, è stato dimesso poco dopo le 6 di stamattina, secondo l'agenzia di stampa Efe. Si tratta di un uomo di 35 anni. La Guardia Civil spagnola ha spiegato che l'aggressione è avvenuta poco prima delle 3 del mattino in una villa situata nella zona di Ca-Na Palava (nel municipio di Santa Eulalia). Il 29enne rimasto gravemente ferito è l'organizzatore della festa, secondo, le prime indagini. Gli inquirenti sospettano che l'aggressore sia un italiano di 33 anni, attualmente ricercato. Avrebbe fatto irruzione nella festa, accompagnato da una o due persone, prima di aprire fuoco. Successivamente, gli assalitori si sono allontanati in auto. Secondo la Guardia Civil, sta prendendo corpo l'ipotesi che il movente sia una lite per futili motivi. Al momento non sono stati effettuati arresti.

Insulti, calci e sputi in aereo: passeggera litiga con tutti sul volo da Ibiza (e il video diventa virale)