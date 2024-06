Ibiza, incendio nei pressi dell'aeroporto: ritardi sui voli. In fiamme un capannone industriale

Un incendio è divampato nel primo pomeriggio a Ibiza, nei pressi dell'aeroporto dell'isola. Il rogo è scoppiato in un capannone nella zona industriale di Can Frígoles, a Sant Jordi. Un'altissima colonna di fumo nero è visibile a chilometri di distanza, persino dall'isola di Formentera. In azione squadre dei vigili del fuoco, in azione per spegnere l'incendio che si è esteso anche ad un altro edificio vicino. Si registrano già i primi ritardi sui voli.

NOTIZIA IN AGGIORNAMENTO