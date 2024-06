Giovedì 6 Giugno 2024, 06:00

«I pericoli aumentano, dobbiamo essere pronti agli stessi sacrifici per difendere quello che più ci è caro: la nostra terra di Francia, i nostri valori repubblicani» dice Emmanuel Macron da Plumelec in Bretagna. Qui, in questo paesino di pietra grigia, morì il primo soldato francese dello sbarco, e da qui, ieri pomeriggio, il presidente francese ha dato il via alle commemorazioni dell’ottantesimo anniversario del D Day. I “sacrifici” sono quelli di 80 anni fa, quando nella notte tra il 5 e il 6 giugno 6.939 imbarcazioni e 132.700 soldati sbarcarono su cinque spiagge della Normandia per liberare l’Europa dal nazismo, i “pericoli” sono quelli di oggi, con la guerra di nuovo alle porte, a est, in Ucraina, e dall'altra parte del Mediterrano, in Israele e Palestina.

GLI OSPITI

Oggi sono quasi trenta i capi di stato e di governo, re e regine, riuniti da Macron a Omaha Beach per la cerimonia internazionale. C’è il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, non c’è il presidente russo Vladimir Putin, né altri rappresentanti russo. In tribuna a Omaha Beach ci sono gli Alleati di oggi, l’Occidente (più o meno) unito al fianco di Kiev: l’americano Biden, il tedesco Scholz, il canadese Trudeau, la Gran Bretagna col principe William e il premier Sunak (re Carlo presenzia alla cerimonia al memoriale britannico di Ver-sur-Mer), per l’Italia il presidente Mattarella, per l’Europa il presidente del Consiglio Charles Michel, il principe Alberto di Monaco, i sovrani di Danimarca, Olanda e Belgio. Dieci anni fa Putin, presidente della Russia erede dell’Urss che pagò la seconda guerra mondiale con 27 milioni di morti, era in prima fila. Hollande ne aveva approfittato per farlo incontrare con l’allora presidente ucraino Poroshenko e avviare dei negoziati dopo l’invasione della Crimea. Una settimana fa l'Eliseo ha fatto sapere che nessun russo ci sarebbe stato per l'Ottantesimo anniversario: «Non ci sono le condizioni, vista la guerra di aggressione contro l’Ucraina che si è ancora intensificata nelle ultime settimane». A ridosso del voto europeo di domenica, Macron ha voluto che le celebrazioni del giorno più lungo fossero storiche : circa un milione di persone assisteranno alle diverse cerimonie che durano fino a domani, oltre 4mila gli invitati. Imponente il dispositivo di sicurezza: 43mila tra poliziotti e gendarmi, 12 mila soltanto a Omaha Beach. Ospiti d’onore: i circa 200 reduci dello Sbarco ancora in vita. Hanno tra i 99 e i 107 anni. Gli americani sono arrivati con due voli speciali, tutti sulle sedie a rotelle. Ma il passato rischia di restare sullo sfondo sulle spiagge della Normandia. Diversi gli incontri a margine previsti. Oggi intanto il presidente Joe Biden ne approfitterà per uno scambio con Zelensky, dopo un discorso previsto alla Pointe du Hoc «sull’importanza di difendere la libertà e la democrazia», tema attuale in Europa, ma anche nella sua America in campagna per le presidenziali di novembre. Fonti diplomatiche assicurano che Biden, che ha dato il via libera all’uso di armi occidentali fornite all’Ucraina anche per colpire obiettivi in Russia, evocherà «il sostegno deciso e duraturo all’Ucraina». Stasera toccherà a Macron esprimersi, in un discorso in diretta tv che ha sollevato non poche critiche dalle forze di opposizione, che lo accusano di "strumentalizzare" il D-day per dare un’ultima mano alla campagna per le europee di domenica al suo partito, in grossa difficoltà. Domani, lasciata la Normandia, sarà Macron a incontrarsi con Zelensky all’Eliseo.

LA COALIZIONE

Sul tavolo, il progetto francese di riunire una coalizione di Paesi volontari per inviare istruttori militari in Ucraina e, più in generale, in generale «i bisogni dell’Ucraina» rispetto a un’offensiva russa che si intensifica. Zelensky visiterà la fabbrica d’armi franco-tedesca Knds che produce in particolare i cannoni Caesar forniti a Kiev. Macron e Zelensky firmeranno inoltre due accordi per lo stanziamento di 650 milioni di euro all’Ucraina per sostenere le collettività locali e le infrastrutture. Sabato prosegue invece a Parigi la visita di Stato di Biden, con parata lungo gli Champs Elysées e ricevimento all’Eliseo. L’occasione - secondo l’entourage del presidente francese di mostrare «lo stretto coordinamento sulle crisi internazionali e preparare i prossimi incontri, in particolare il G7» che si svolgerà a metà giugno in Italia.