Huawei, il fondatore rompe il silenzio: «Mai fatto spionaggio»

Il fondatore di Huawei ​Ren Zhengfei respinge i sospetti secondo cui la società sia utilizzata dal governo cinese per spionaggio: in un raro incontro con i media stranieri, Ren, nel quartier generale di Shenzhen, ha detto che sua figlia e direttore finanziario, Meng Wanzhou, arrestata in Canada, dovrebbe essere liberata, ammettendo di sentire la sua mancanza. Huawei «non ha mai ricevuto alcuna richiesta da alcun governo di fornire informazioni improprie», ha aggiunto l'ex ingegnere militare, nel resoconto del Financial Times.



