Mangia un hot dog e trova un dente, il forno di Eastbourne: «Le offriamo 17 euro come rimborso»

Morde un hot dog, ma dentro trova dentro un dente. Spiacevole sorpresa per l'attrice e drammaturga Liz Morgan. La donna, nota per il suo lavoro di doppiaggio nella serie TV originale di Captain Scarlet, stava mangiando uno spuntino nella pasticceria Greggs nella sua filiale locale a Eastbourne, nel Regno Unito. Quando si è accorta che dentro il rotolo di salsiccia c'era qualcosa di strano.

Dente dentro un hot dog, la spiacevole scoperta

"Mi sono seduta e mi stavo divertendo, e sarei stata molto veloce perché stavano chiudendo", ha detto l'attrice al Mirror. "Stavo masticando e ho sentito qualcosa di duro. Non era come la cartilagine, quindi l'ho tirato fuori e, Dio, eccolo lì - un dente. Poi le è venuto un dubbuio: "Non so se fosse un maiale o se fosse umano. Probabilmente quello di un maiale sarebbe stato più sicuro. Ero inorridita".

La risposta della pasticceria

Il direttore del negozio nel centro commerciale The Beacon ha consigliato alla signora Morgan di contattare il team centrale del servizio clienti della catena. La donna non ha esitato. "Ho avuto una lunga corrispondenza con il servizio clienti che sembrava molto preoccupato e dicevano che avrebbero fatto le proprie richieste. Così è tornata la lettera per offrirmi £15 (ovvero circa 17 euro). Sono dodici involtini di salsiccia - potrei tirarmeli fuori".