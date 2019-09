Hostess confessa perché non si dovrebbe mai bere caffè o tè su un aereo

Una hostess di volo ha rivelato alla rivista Inside Edition una serie di segreti sulle condizioni igieniche a bordo degli aerei di molte compagnie, tentando di dare qualche consiglio ai viaggiatori per volare nel modo più pulito possibile. Jamila Hardwick ha confessato - senza fare il nome della compagnia aerea pr la quale lavora - che né lei né i suoi colleghi bevono mai bevande calde quando volano. L'hostess ha, inoltre, indicato le posizioni di ciascuna sedia che il personale addetto alle pulizie non ha tempo di pulire.

«La cosa peggiore del caffè e del tè è che i serbatoi dell'acqua non vengono puliti quasi mai», ha raccontato Hardwick, anche se per legge le compagnie aeree sono costrette a farlo. Inoltre, la donna ha consigliato ai passeggeri di portare le proprie coperte, invece di utilizzare quelle fornite dalle compagnie aeree durante il volo.

«Si lavano, ma non sono sicura che vengano lavate molto bene», ha detto. E ha aggiunto «Lo stesso vale per i cuscini». Inoltre, l'assistente di volo, riferendosi alle pulizie ha dichiarato «È disgustoso! Quando il personale addetto alle pulizie entra nella cabina, non ha il tempo di abbassare ogni tavolo e pulirlo uno per uno», raccomandando l'uso di salviette per pulire la sua superficie prima di mettere qualcosa lì.

Inside Edition sitesinin haberine göre, Air Hollywood havayolu şirketinde görevli uçuş görevlisi Jamila Hardwick, uçaktaki çaydanlık ve kahve kaplarının yılda sadece 4 kez sterilize edildiğini anlatarak, uçuş sırasında çay ve kahve içilmemesini önerdi. pic.twitter.com/a339y5vUwb — dokuz8HABER (@dokuz8haber) 24 settembre 2019

