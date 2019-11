Hong Kong, litiga con manifestante e gli danno fuoco: il video choc

Un uomo è stato dato alle fiamme a Hong Kong in una giornata di scontri violenti tra manifestanti pro-democrazia e polizia. Ora è in condizioni critiche per le ustioni di secondo grado sul 28% del corpo tra braccia e torace. L'episodio, ancora da ricostruire, è stato riportato dalla Rthk come avvenuto nel primo pomeriggio a Ma On Shan. L'uomo, di mezza età, si è confrontato con un gruppo di giovani attivisti accusandoli di essere «britannici» e non cinesi. Una persona gli avrebbe versato poi del liquido infiammabile appiccando poi le fiamme.

Dare fuoco a un uomo non è manifestare.

E' #terrorismo e tentato omicidio.

Condanniamo fermamente la #violenza criminale dei rivoltosi e sosteniamo gli sforzi del governo e delle forze dell'ordine di Hong Kong #HKSAR per ripristinare l'ordine e proteggere i cittadini. pic.twitter.com/Tn7Z1q2Ul3 — Ambasciata Repubblica Popolare Cinese in Italia (@AmbCina) November 11, 2019

