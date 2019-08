Hong Kong, la crisi si combatte sul web. Chiusi 210 canali YouTube

Ultimo aggiornamento: 10:31

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) -, con le proteste che quasi ogni giorno infiammano l'ex colonia britannica. Un campo di scontro ben più vasto è il web dove,che apparivano come parte di una campagna coordinata contro le proteste in corso."Abbiamo disabilitato 210 canali su Youtube" scrive ilin un post "quando abbiamo scoperto che".Anche Facebook e Twitter, nella giornata di lunedì scorso hanno sospeso migliaia di account, accusando Pechino di aver orchestrato una campagna mediatica per screditare il movimento pro-democrazia a Hong Kong.e cercando di compromettere la legittimità e le posizioni politiche del movimento sul terreno" aveva spiegato Twitter.