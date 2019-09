​Hong Kong, marce di solidarietà anche in Giappone e Australia

Oltre a Taiwan, migliaia di persone sono scese in piazza in solidarietà con la protesta pro-democrazia di Hong Kong anche in Giappone e in Australia, per la Giornata globale contro il totalitarismo, che prevede marce in una sessantina di città in tutto il mondo, e per denunciare la «tirannia cinese». Almeno mille in piazza a Sydney - scrive Al Jazeera -, con cortei anche a Melbourne e Brisbane, dove si è cantato l'inno «Glory to Hong Kong». In Giappone centinaia di persone - almeno 400 secondo l'emittente Nhk - sono scese in piazza a Tokyo, con lo slogan «Lotta per la libertà di Hong Kong» ripetuta su cartelli e striscioni. © RIPRODUZIONE RISERVATA