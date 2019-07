Hong Kong, parlamento chiuso due settimane. E la Cina accusa Trump

Il parlamento di Hong Kong resterà chiuso per due settimane a causa dei danni causati ieri dagli occupanti: il presidente dell'aula Andrew Leung, il cui ritratto è tra quelli distrutti, ha detto che le riunioni più importanti sono state cancellate fino a ottobre. «I nostri sistemi di sicurezza, quelli antincendio, gli ascensori necessitano di essere verificati prima di riprendere qualsiasi riunione». Eddie Chu, deputato pro-democrazia, ha riferito che l'area interna è stata cordonata dalla polizia come «scena del crimine». ​



La Cina condanna l'occupazione e le devastazioni nel parlamento di Hong Kong della scorsa notte ad opera dei manifestanti, definendoli «gravi atti illegali che calpestano lo stato di diritto e minacciano l'ordine sociale»: confermando che Pechino «sostiene con forza» il governo e la polizia dell'ex colonia sulla soluzione «dell'incidente secondo le leggi», il portavoce del ministero degli Esteri Geng Shuang ha ribadito che le nazioni straniere devono astenersi da ogni commento sulle proteste trattandosi di «mere questioni interne». «Le nazioni straniere non devono avallare alcun atto criminale violento sotto qualsiasi forma, e non devono inviare alcun messaggio fuorviante o prendere azioni sbagliate», ha aggiunto Geng. «Esprimiamo tutta la nostra insoddisfazione e la nostra decisa opposizione verso quei Paesi che interferiscono negli affari di Hong Kong», ha concluso il portavoce, nel corso della conferenza stampa del pomeriggio.

La Cina accusa Donald Trump di interferire negli affari di Hong Kong rispondendo ad alcuni commenti del presidente Usa secondo cui i manifestanti che hanno preso d'assalto il parlamento della città volevano la democrazia, ma «alcuni governi non la vogliono». «Deploriamo e ci opponiamo con forza all'interferenza evidente degli Stati Uniti negli affari di Hong Kong e negli affari interni della Cina», ha detto il portavoce del ministero degli Esteri, Geng Shuang.

La Gran Bretagna da parte sua ammette e condanna le «violenze» verificatesi «da tutti i lati» durante le proteste a Hong Kong, ma invita le autorità locali e di Pechino a non usare singoli episodi come «un pretesto» per imporre «la repressione». Lo afferma oggi il ministro degli Esteri, Jeremy Hunt, precisando la sua posizione dopo aver assicurato ieri il sostegno «incrollabile» di Londra all'ex colonia restituita alla Cina 22 anni orsono, non senza minacciare «conseguenze» se il principio «un Paese, due sistemi» non fosse rispettato. Jeremy Hunt invita a «comprendere le cause alla radice di quando accaduto, che hanno a che fare con la profonda inquietudine del popolo di Hong Kong di fronte al timore di vedere le loro libertà fondamentali sotto attacco». Il capo del Foreign Office ricorda quindi l'impegno sottoscritto da Pechino con Londra fin dal 1984, all'avvio dei negoziati su Hong Kong sfociati poi nella restituzione del 1997, a tutela del principio «un Paese, due sistemi». «Noi restiamo categoricamente schierati in difesa di quell'accordo, categoricamente schierati con la gente di Hong Kong», conclude: evocando apertamente il rischio di «conseguenze se un accordo internazionale legalmente vincolante non fosse onorato». Un messaggio analogo, seppur leggermente più sfumato, è stato indirizzato alla leadership cinese dalla premier Tory uscente britannica, Theresa May, alla cui successione Hunt è candidato in competizione con Boris Johnson. «Siamo molto preoccupati - ha riferito un portavoce di Downing Street - per le violenze che abbiamo visto da tutte le parti durante le proteste. Vogliamo che le proteste siano condotte in modo pacifico, nel rispetto della legge. Ma sollecitiamo le autorità a non usare gli eventi di ieri per imporre l'oppressione».

