Appena fuori dal pronto soccorso dell'ospedale, decine di letti d'ospedale erano stati sistemati in un vicolo sotto tende improvvisate. L'aria era punteggiata dai gemiti dei pazienti - la maggior parte dei quali erano anziani - e dalle grida dei bambini. Tutti erano casi Covid sospetti o confermati in attesa di essere ricoverati. "Sembrava di essere in un campo profughi in tempo di guerra. È stato deprimente. Eravamo in lacrime, ma non c'era più spazio nel reparto. Potevano solo aspettare e non c'era niente che potessimo fare", ha detto un'infermiera del pronto soccorso ai giornalisti. Giorni dopo i pazienti sono stati trasferiti al chiuso, dopo che l'amministratore delegato Carrie Lam ha affermato che la situazione era "inaccettabile". Ma gli ospedali di Hong Kong rimangono ancora pieni mentre la città combatte la sua peggiore ondata di infezioni.

Il controllo della pandemia

Hong Kong è stata un manifesto del successo nel controllo della pandemia negli ultimi due anni. Entro la fine del 2021, la città di 7,5 milioni aveva registrato solo 12.650 casi e meno di 220 morti. Il successo ha giustificato l'adesione del governo alla strategia "zero Covid dinamico" della terraferma, che prevede test precoci, tracciamento dettagliato dei contatti, regole di quarantena rigorose e rigide restrizioni di viaggio. Ma la città è stata messa in ginocchio con l'arrivo della variante Omicron altamente trasmissibile. Il numero di casi segnalati è salito a oltre 66.000 in un paio di mesi. I primi casi locali di Omicron legati a due assistenti di volo della Cathay Pacific che hanno violato le regole del Covid sono stati trovati a fine dicembre. Poi è emerso un gruppo più grande in un hotel.

Secondo le proiezioni dell'Università di Hong Kong (HKU), la città vedrà un picco di oltre 180.000 nuovi casi al giorno entro la metà o la fine di marzo, se le attuali misure di distanziamento sociale rimarranno in vigore. Entro la metà di maggio, si prevede che il bilancio totale delle vittime supererà i 3.200. "Grazie al nostro successo, paradossalmente, le persone sono state cullate da un senso di falsa sicurezza", ha affermato Gabriel Leung, preside di medicina dell'HKU.

La stragrande maggioranza dei casi di Omicron causa sintomi meno gravi rispetto ai ceppi precedenti, il che significa che molti possono riprendersi da soli in pochi giorni. Ma le autorità sanitarie continuano a insistere affinché le persone risultate positive senza sintomi lievi o assenti si isolino nelle strutture di quarantena, che si stanno rapidamente riempiendo. Il governo non ha rilasciato linee guida chiare e dettagliate per l'isolamento domiciliare e ha solo affermato che le persone non hanno più bisogno di essere messe in quarantena se aspettano 14 giorni e risultano negative. "Quello che dobbiamo fare è riconoscere che il nostro sistema sanitario sta per implodere per il suo stesso peso", ha affermato il professor Leung.