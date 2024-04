Resti dell'Homo Erectus incastonati nel pavimento della cucina: l'incredibile foto pubblicata sul web

Quando è andato a trovare i suoi genitori nella loro casa appena ristrutturata non poteva immaginare che tra le piastrelle della cucina avrebbe trovato i resti di un uomo che potrebbe essere vissuto anche milioni di anni fa. Un dentista ha avuto una grande sorpresa quando ha notato un pezzo di mascella umana incastonata nel corridoio della villa di famiglia. L'uomo ha pubblicato la foto su Reddit e diversi esperti hanno confermato a DailyMail.com che quell'immagine sembra davvero essere una mascella e che probabilmente apparteneva a un Homo sapiens o, più probabilmente, a un ominide estinto come l'Homo erectus o il Neanderthal.

La foto



L'utente Reddit Kidipadeli75, che ha affermato di essere un dentista, ha pubblicato una foto della piastrella. Le piastrelle in questione sono realizzate in travertino, una pietra calcarea ricca di calcio che viene spesso estratta e tagliata per ottenere pavimenti. «Mentre i fossili si trovano spesso nel travertino, i fossili di ominidi sono molto meno comuni», ha detto l'archeologa Kristina Killgrove a DailyMail.com. «Questo è sicuramente l'osso della mascella inferiore di un ominide, tagliato trasversalmente da qualche parte nel mezzo. Come si può vedere nella foto, la mascella è stata tagliata obliquamente. Alcune sezioni trasversali dei denti rimangono su un lato, mentre i denti sono stati tagliati via dall'altro lato, esponendo l'interno fossilizzato della mandibola». "-«Non sono affatto sorpresa che ci siano ossa incastonate in questo tipo di pietra», ha detto a DailyMail.com Angelique Corthals, professore associato di antropologia forense presso il John Jay College of Criminal Justice. «È piuttosto comune. La cosa insolita è essere così fortunati da trovare la mascella di un ominide incorporata», ha detto. Materiale comune e desiderabile per le piastrelle, il travertino è più economico del marmo e le sue venature di cristalli di calcite gli conferiscono un aspetto interessante. Si forma vicino a sorgenti naturali, tra cui Mammoth Springs nel Parco Nazionale di Yellowstone. In queste sorgenti vivono e muoiono molti animali grandi e piccoli. E quando muoiono, i loro resti finiscono intrappolati nella roccia sedimentaria finché non vengono dissotterrati per piastrellare la casa di qualcuno.



In questo caso sono finiti a casa dei genitori di Kidipadeli75, che non si erano accorti della mascella finché lui non gliel'ha fatta notare. Quando gli operai tagliano la pietra nella cava, e quando i rivenditori la tagliano per ricavarne le piastrelle, nessuno tende a prestare attenzione ai dettagli più fini. I rivenditori della pietra si preoccupano principalmente dell'integrità e della solidità della pietra, e in realtà non si preoccupano di cosa contenga.

A chi appartiene?



Nessuno, però, ancora oggi può dire con certezza a quale tipo di specie di ominide appartenga la mascella. «La mandibola è abbastanza stretta. Potrebbe essere un essere umano, ma sembra più un ominide», ha detto Corthals. «In passato sono stati scavati fossili di Homo erectus e Homo heidelbergensis in questo tipo di pietra. Potrebbe essere l'uomo di Neanderthal». La piastrella è stata estratta in Turchia, ha scritto Kidipadeli75, e Corthals ha confermato che le cave di travertino in Turchia sono state il sito di numerosi ritrovamenti di ominidi. A causa dell'angolo in cui è stata tagliata la mascella per realizzare la piastrella, potrebbe anche essere difficile per un paleontologo identificare da chi proviene la piastrella. Alcuni indizi ci sono, però, ha detto Corthals. Ha sottolineato il processo alveolare, la spessa cresta ossea che contiene le cavità dei denti.



Negli esseri umani moderni, questa sezione di osso non è molto lunga dalla parte anteriore a quella posteriore. Ma in questa mascella c'è una grande quantità di materiale dietro i denti anteriori. Questo spessore è più caratteristico dell'anatomia della mandibola dell'Homo erectus. Anche la larghezza complessiva della mandibola somiglia più all’Homo erectus che all’Homo sapiens. Se la mascella appartenesse a un Neanderthal, potrebbe avere tra i 200mila e i 24mila anni. E se appartenesse a un membro dell'Homo erectus, potrebbe avere un'età compresa tra 1,9 milioni e 108mila anni. Le mascelle tendono ad essere relativamente fragili, ha sottolineato Corthals, quindi il fatto che siano intatte suggerisce che probabilmente si è fossilizzato prima di essere incastrato nel travertino. E poiché la fossilizzazione può richiedere molto tempo, anche la mascella è probabilmente estremamente antica, ha detto, rendendo improbabile che appartenga a un essere umano moderno. Quindi questa casa appena piastrellata probabilmente non è una scena del crimine, per fortuna. Ma è una vera scoperta.