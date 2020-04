Coronavirus, morto Henry Weber, icona del Sessantotto francese

E' stato uno dei volti più noti del maggio francese, uno dei protagonisti più pugnaci del Sessantotto, tanto da conquistarsi come soprannome quello di "duro" nel servizio d'ordine studentesco. Ora in questi giorni in cui la pandemia ci ha messo di fronte violentemente allo scorrere del tempo, della storia e dei suoi miti, se ne è andato anche lui: Henri Weber, eurodeputato del Partito socialista e professore di scienze politiche, si è spento ad Avignone a 75 anni.Nato in Unione Sovietica, figlio di ebrei polacchi, Weber era nato a Leninabad, città oggi diventata Khujand e appartenente al Tagikistan. Vide la luce in un campo di lavoro sovietico. La sua famiglia era fuggita da Chrzanow, a pochi chilometri da Auschwitz, al momento dell'invasione nazista della Polonia, nel 1939, scegliendo l'Unione Sovietica, dove i suoi genitori rifiutarono però di prendere la cittadinanza.I Weber infati si trasferirono nel 1948 a Parigi, dopo un breve ritorno in Polonia. Il giovane Henri crebbe nel quartiere di Belleville, studente brillante ma turbolento. Al liceo cominciò il suo impegno politico, prima con la militanza contro la guerra in Algeria, poi con l'adesione - che i suoi genitori, antistalinisti, combatterono - alla Gioventù Comunista. Nel 1962 entrò alla Sorbona, dove Weber aderì all'Unione studenti comunisti, organizzazione dalla quale uscì poco dopo con gli amici trotzkisti, uno in particolare Alain Krivine, futuro dirigente comunista francese. Insieme furono in quegli anni tra i fondatori della LCR, la Lega comunista rivoluzionaria, di cui Weber - creatore del servizio d'ordine della LCR - era considerato un duro. Collaborò però anche con esponenti dell'ala libertaria, fra i quali spiccava Daniel Cohn-Bendit.Dopo il Sessantotto, il movimento fu sciolto e sopravvisse come rivista, "Rouge", di cui Weber fu direttore. Negli anni Ottanta si convertì al riformismo e alla socialdemocrazia, fino a diventare un dirigente del Partito socialista. Fu eletto senatore e diventò uno degli uomini più vicini all'ex primo ministro Laurent Fabius. Dal 2004 al 2014 fu deputato europeo, nel partito fu nominato vicesegretario incaricato della globalizzazione.