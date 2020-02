Harry e Meghan Markle, una fonte rivela: «Sono molto più felici in Canada»

Il principe Harry è molto più felice da quando si è dimesso dal suo incarico reale e si è trasferito in Canada. Lo ha rivelato al Us Weekly una fonte vicina alla coppia. A gennaio, il figlio del principe Carlo ha annunciato che lui e sua moglie Meghan Markle avrebbero trascorso gran parte del loro tempo in Canada e che avrebbero lavorato per diventare finanziariamente indipendenti. «Harry è molto più felice in Canada e si sente molto più rilassato. Finora non si è pentito della sua decisione» ha detto la fonte anonima, che sarebbe un amico della coppia, aggiungendo che per lui «proteggere sua moglie e suo figlio è la "priorità numero uno"».

LEGGI ANCHE...> Kate Middleton, il regalo "italiano" di William per San Valentino

La rivelazione giunge dopo che un amico di Markle avrebbe rivelato che anche lei non avrebbe "rimpianti" di aver lasciato la famiglia reale e la coppia si sente sollevata daun enorme peso. Il duca e la duchessa del Sussex hanno recentemente fatto un viaggio a Miami dove il principe Harry ha parlato a un "summit miliardario" e prima della gita in Florida la coppia con il figlio Archie di nove mesi ha trascorso una vacanza sull'Isola di Vancouver in una villa da 14 milioni di dollari

Ultimo aggiornamento: 16:30

© RIPRODUZIONE RISERVATA