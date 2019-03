Harry e baby George, perché zio e nipote non hanno nessuna foto insieme? Ecco la verità

Il principe Harry e baby George sono tra i membri della famiglia reale più amati dai sudditi di sua maestà. Eppure zio e nipote non hanno una foto insieme. Almeno tra quelle pubblicate sui profili ufficiali di corte. Come mai? Ecco la verità.

Carlo e Camilla, ecco il volto del presunto figlio segreto: «Vive in Australia»

La "querelle foto" è stata analizzata nel podcast Royally Obsessed, dalle due esperte di affari reali Kaitlin Menza e Lisa Ryan. Nel corso della diretta Menza avrebbe sottolineato l’assenza di ritratti di famiglia in cui i due principi compaiono insieme. E Ryan lo avrebbe spiegato così: «Non è perché ci sono cattivi rapporti con il bambino. Credo sia stata una scelta voluta perché Harry era single e non volevano farlo apparire come il povero zitello Harry che gioca con un bambino sull’erba».

Insomma, secondo l'esperta, dopo la nascita del royal baby, forse inizieranno a comparire foto di Harry e il piccolo George. I due membri della famiglia reale più seguiti, finalmente insieme. Staremo a vedere.

Ultimo aggiornamento: 27 Marzo, 09:11

© RIPRODUZIONE RISERVATA