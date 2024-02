Hamas propone un piano di cessate il fuoco: 135 giorni in tre fasi. La replica di Israele: le richieste sono inaccettabili. Salta incontro tra Blinken e i capi militari di Tel Aviv

Guerra in Medio Oriente. Il Qatar ha annunciato di aver ricevuto 'una risposta positivà da parte di Hamas sull'intesa per gli ostaggi israeliani a Gaza. Ma la fazione islamica insiste nella richiesta di 'un cessate il fuoco totalè e della 'fine dell'aggressionè, confermando di aver inoltrato a Qatar ed Egitto una risposta alla mediazione di Parigi 'affrontata con spirito positivò. Gelo di Israele: 'Richieste impossibili, andiamo avantì. 'Le richieste di Hamas sono un pò oltre, ma ci ragioniamò, la reazione del presidente degli Stati Uniti Joe Biden. Il segretario di Stato americano Blinken sarà oggi dal primo ministro israeliano Netanyahu per discutere i termini del possibile accordo. La Camera Usa, intanto, boccia il disegno di legge, proposto dai repubblicani, per separare gli aiuti ad Israele da quelli all'Ucraina e a Taiwan, come previsto dal pacchetto del presidente Joe Biden.

Medio Oriente, il Qatar annuncia nulla osta di Hamas all'intesa sugli ostaggi. «Ma serve cessate il fuoco totale»