Giovedì 12 Ottobre 2023, 06:15

«Non abbiamo scelta, dobbiamo attaccare. Ci saranno foto e informazioni spiacevoli, ma non ci sono alternative. Cercheremo di ridurre al minimo le vittime tra i civili, ma non possiamo accettare che quello che è successo si ripeta di nuovo. Abbiamo il diritto e il dovere di difenderci. Hamas è come l'Isis, non c'è da stare tranquilli neppure in Italia o in Francia». Alon Bar, ambasciatore d'Israele in Italia, ripete almeno sei volte, nell'intervista che si svolge in un'ambasciata blindata da stringenti misure di sicurezza, che l'attacco a Hamas ci sarà. «I bambini palestinesi e la popolazione civile di Gaza non sono nostri nemici. Abbiamo sempre cercato di risparmiarli, anche se non sempre ci siamo riusciti. C'è un'enorme differenza tra chi si difende da chi pensa che Israele non debba esistere, e chi intenzionalmente massacra centinaia di ragazzi a una festa, entra in casa, sgozza e decapita i bambini. Foto e notizie delle prossime settimane saranno impegnative. Ma non possiamo continuare a permettere accanto a noi il rafforzamento di capacità terroristiche. Avevamo aumentato i permessi ai palestinesi di Gaza per lavorare in Israele, pensando che questo avrebbe indotto Hamas a non attaccarci. Sbagliavamo».



Israele, l'esercito pronto ad entrare a Gaza: la campagna durerà almeno un mese. «Obiettivi civili legittimi»

Come giudica la reazione di governo, politica e società italiane?

«Abbiamo ricevuto una fortissima solidarietà dal popolo e dal governo italiano, anche per il riconoscimento a Israele del diritto a difendersi. La presidente Meloni ha fatto una dichiarazione netta, con un senso pieno di identificazione. Abbiamo sentito ripetutamente da esponenti del governo: "Siamo tutti dalla vostra parte". E così da sindaci, presidenti di Regione, capi d'azienda, semplici cittadini. Non abbiamo nulla contro i palestinesi. Qui si tratta di Hamas, qualcosa che ha un paragone solo con l'Isis. Trovo molto difficile che qualcuno possa non condannare Hamas o negare la solidarietà a Israele davanti ai massacri, se non è accecato da pregiudizi».

Questo supporto continuerà anche quando attaccherete Gaza?

«Spero si capisca che Israele non può limitarsi a soffrire, deve difendersi in concreto. Saremo criticati, ma i palestinesi di Gaza sono vittime di Hamas che ha i depositi di munizioni, le postazioni militari e combattenti nascosti in mezzo alla popolazione. Noi da Gaza ce n'eravamo andati senza lasciare militari o insediamenti, c'è stato uno sforzo immenso della cooperazione internazionale e anche di Israele. Abbiamo consentito al Qatar di dare tutto il supporto alla popolazione della Striscia. Con quale risultato?».

Attaccherete nonostante gli ostaggi?

«Noi abbiamo una storia di ostaggi. Per Israele ogni vita umana conta. Tra gli ostaggi ci sono cittadini di altre nazionalità, anche italiani. Speriamo che la pressione internazionale induca a liberarli. Ma se Hamas crede che il possesso di ostaggi creerà una sorta di immunità e che per questo Israele non li attaccherà nella Striscia, sappia che sbaglia. I morti sono già più di 1200... Non staremo fermi aspettando il prossimo massacro».

L'Alto rappresentante Ue, Borrell, invoca il diritto internazionale

«Giusto. Secondo il diritto internazionale Israele ha sia il diritto, sia il dovere, di scongiurare nuovi attacchi alla popolazione. Ai civili di Gaza diciamo di allontanarsi da dove Hamas ha munizioni e acquartieramenti».

È in pericolo l'esistenza di Israele?

«Io non credo che Hamas di per sé costituisca una minaccia all'esistenza di Israele, ma viviamo in un vicinato difficile, che guarda cosa gli altri fanno a Israele e ciò che Israele fa in risposta. E se pensano che Israele non sia in grado di rispondere perché Borrell o altri dicono certe cose, attaccheranno Israele. Siamo un Paese piccolo: 1200 vittime significa che non c'è quasi una sola famiglia senza un lutto».

Come giudica i finanziamenti umanitari ai palestinesi della Striscia?

«Ufficialmente nessuno in Europa può finanziare Hamas, organizzazione terroristica. Ma ci sono tante persone e associazioni che dicono di raccogliere aiuti umanitari e nessuno controlla dove vadano a finire. Abbiamo detto più volte, in Italia e altrove, che parte di quel denaro finisce nelle mani sbagliate. In molti ingenuamente danno soldi a organizzazioni che poi li dirottano ai terroristi. Ci ha molto confortato sentire il ministro Tajani dire che l'Italia farà di tutto per evitare che anche un solo euro vada a Hamas. È importante che l'Italia faccia di più per evitare che le donazioni finiscano per esempio alla Asbpp di Mohammed Hannoun, che si fa fotografare con i leader di Hamas».

L'Intelligence e l'esercito hanno commesso errori?

«Ci sarà un'inchiesta per capire che cosa non ha funzionato. Ma non è il Mossad o l'intelligence israeliana responsabile di quanto è successo. È Hamas!».