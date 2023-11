Giovedì 9 Novembre 2023, 15:09 - Ultimo aggiornamento: 10 Novembre, 00:20

Si chiama Hassan Eslaiah il fotoreporter freelance che si inquadra in un video selfie sullo sfondo di un carrarmato israeliano in fiamme, fotografa poi la criminale irruzione dei terroristi di Hamas nel Kibbutz israeliano di Kfar Aza, e le case date a fuoco con le persone probabilmente dentro. Lui e altri 3 fotografi hanno ceduto scatti e immagini alle agenzie internazionali americana e britannica, Associated Press e Reuters, e lavorano anche per la Cnn e il New York Times. Rapimenti di civili, la brutalizzazione di corpi e cadaveri, il trasporto di Shani Louk, la povera ragazza tedesco-israeliana già esanime e esibita per le strade di Gaza, tirata per i capelli e coperta di sputi. Testimonianze in diretta non delle GoPro sulla fronte dei miliziani, ma dei giornalisti che lavorano coi network internazionali.

Il dubbio

L’interrogativo che pone l’organizzazione non governativa israeliana HonestReporting, diretta da Gil Hoffman, analista politico del Jerusalem Post per 25 anni, è semplice: «Che cosa ci facevano là così presto, in quello che doveva essere un ordinario sabato mattina? Si erano coordinati con Hamas? I rispettabili network giornalistici che hanno pubblicato le foto hanno approvato la loro presenza in territorio nemico, al fianco di terroristi infiltrati? I fotoreporter che collaborano con media come Cnn e Nyt hanno informato le testate di quello che facevano?». E ancora: «A giudicare dalle foto di linciaggi, rapimenti e assalti ai Kibbutz, sembra che la frontiera sia stata violata non solo fisicamente, ma giornalisticamente». Il sospetto, esplicito, è che quei quattro (e più) freelance - Hassan Eslaiah, Yousef Masoud, Ali Mahmud e Hatem Ali – fossero a conoscenza del piano e, anzi, ne fossero parte, perché bisognava documentare i crimini per mostrarli al mondo. «La loro presenza là e in quel momento solleva serie questioni etiche» sostiene la Ong. «Se ci sono giornalisti che sapevano del massacro, e che hanno scattato foto mentre i bambini venivano massacrati, non sarebbero diversi dai terroristi e la loro punizione dovrebbe essere severa», scrive su X il capo centrista israeliano membro del gabinetto di guerra, Benny Gantz. Interviene anche il direttore dell’ufficio stampa del governo, Nitzan Chen, chiede chiarimenti ai media coinvolti, perché il comportamento dei loro collaboratori «supera ogni linea rossa e morale».

Il premier

Dall’ufficio diplomatico del premier, Netanyahu, parte una lettera urgente con la stessa richiesta: «Quei giornalisti sono stati complici di crimini contro l’umanità e le loro azioni contrarie all’etica professionale». La Associated Press fa sapere che non lavorerà più con Eslaiah, «freelance occasionale per noi come per altre organizzazioni giornalistiche internazionali a Gaza». Precisa che acquista immagini da freelance in tutto il mondo e il suo unico obbligo è verificarne l’autenticità, non sapeva in anticipo dell’attacco, le prime foto risultano scattate più di un’ora dopo l’inizio della strage, nessun giornalista assunto dell’Ap era presente, né aveva attraversato il confine. Analoga reazione dalla Reuters, che nega di aver mai autorizzato propri giornalisti a seguire i militanti nell’assalto, di cui non era a conoscenza. Online c’è la foto in cui il capo di Hamas a Gaza, Yahya Sinwar, mente della mattanza del 7 ottobre, abbraccia il reporter Eslaiah e lo bacia sulla guancia, entrambi sorridendo all’obiettivo. Il video davanti al tank in fiamme è stato poi tolto dal web, lo stesso vale per alcuni nomi di fotografi dalle banche dati delle agenzie. «L’attacco è stato preparato in mesi, o anni – scrive HonestReporting – e ogni cosa pianificata: dislocazioni, tempistica, l’uso dei video di bodycam e telefonini per divulgare le immagini delle atrocità». Il direttore, Hoffman, insiste: «Invece di opporsi alle atrocità, loro erano là per filmarle. È etico questo?».