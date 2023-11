Israele-Hamas, il caso dei fotogiornalisti in prima linea il giorno dell'attacco: Tel Aviv chiede chiarimenti

Carri armati in fiamme e irruzione di Hamas nei kibbutz. Sono solo alcune delle immagini dell'attacco del 7 ottobre, documentate da alcuni fotoreporter freelance che quel giorno erano in prima linea e le cui foto sono state usate dai media internazionali. Si tratta di fotografi di origine araba che lavorano come freelance per alcuni colossi dell'informazione. Perché quel giorno erano in prima linea, si chiede il sito israeliano HonestReporting.com, che ha sollevato la questione?

La richiesta di chiarimenti

Il direttore dell'ufficio stampa del governo israeliano, Nitzan Chen, ha chiesto spiegazioni ai capi ufficio di Associated press, Reuters, Cnn e New York Times sulla vicenda.

La polemica sui social

L'ipotesi è che fossero stati informati dell'attacco e usati dai terroristi di Hamas come "megafono". Se quanto diffuso fosse vero si porrebbe una questione etica: si sarebbe forse potuto evitare l'attacco se le informazioni fossero state diffuse prima? Si tratta, sottolinea il sito, di un attacco pianificato nella portata e negli obiettivi.