Haiti, Sparatoria all'ambasciata americana: «Restate chiusi in casa»

Sparatoria poco fa vicino all'ambasciata americana ad Haiti. Tutta l'area è in lockdown, con le autorità locali che chiedono alla popolazione di rimanere chiusa in casa. I colpi d'arma da fuoco sono stati uditi vicino all'ingresso posteriore dell'ambasciata degli Stati Uniti ad Haiti. Lo rende noto il Dipartimento di Stato americano attraverso uno dei propri profili Twitter.

#BREAKING MORE: Gunfire erupts near rear entrance of #USA🇺🇸 embassy in #Haiti 🇭🇹 -Gunfire has been reported coming from the rear entrance of the US embassy in Haiti, according to an official Twitter account for the US Department of State Bureau of Consular Affairs. pic.twitter.com/cMWzPLZpLD

— SRB BREAKING NEWS (@news_srb) 29 aprile 2019