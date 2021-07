Haiti, il presidente Moise ucciso in casa da un commando armato. Ferita e ricoverata anche la moglie

Mercoledì 7 Luglio 2021, 12:51 - Ultimo aggiornamento: 13:21

Nella notte tra martedì e mercoledì è stato assassinato Jovenel Moise, il presidente di Haiti. A renderlo noto è stato il primo ministro uscente Claude Joseph, che ha preso in mano le redini del Paese. Moise aveva 53 anni e secondo le prime ricostruzioni sarebbe stato ucciso in casa sua, nel quartiere Pelerin a Port-au-Prince, intorno all'una di notte, da un commando armato formato «da elementi stranieri, alcuni dei quali parlavano spagnolo». La moglie del presidente, invece, è rimasta ferita nell'attacco ed è stata ricoverata in ospedale. Il gruppo responsabile dell'agguato non è stato ancora identificato. «Sono stati compiuti i passi necessari per garantire la continuità dello Stato», ha detto Joseph, che ha annunciato che assumerà la guida del Paese dopo l'assassinio del presidente. Il premier avrebbe dovuto essere sostituito dal presidente Moise proprio questa settimana, dopo solo tre mesi in carica.

🇭🇹[ALERTE] Le #Président haïtien, Jovenel #Moïse, a été assassiné dans la nuit par un commando armé. Le #PremierMinistre condamne l’acte et appelle la population au calme. (communiqué officiel) #Haiti #Assassinat pic.twitter.com/JreYReJ8IC — La Plume Libre (@LPLdirect) July 7, 2021

Moise, polemiche e corruzione: perché era contestato

Moise fu eletto per la prima volta col partito Tèt Kale (centrodestra) nel 2015. Quelle elezioni, però, furono annullate per brogli. Riuscì comunque a vincere anche un anno dopo, dando il via ufficiale al suo governo nel febbraio del 2017 dopo le dimissioni del suo predecessore Michel Martelly. La sua presidenza è stato tutt'altro che privo di ostacoli: nel corso degli ultimi anni è stato accusato di aver represso i potenziali oppositori politici oltre che di voler restare a capo del governo anche oltre la data di scadenza del suo mandato.

Nel 2019 ha dovuto affrontare accuse di corruzione (avrebbe gestito fondi in modo illecito fino a 2 miliardi di dollari insieme ad altri funzionari) e violente proteste anti-governative in cui morirono decine di persone. Moise aveva fortemente sostenuto il referendum costituzionale che si dovrebbe tenere a settembre e che è stato ampiamente contestato dall'opposizione e da molte organizzazioni della società civile. La Costituzione attualmente in vigore a Haiti è stata redatta nel 1987 dopo la caduta della dittatura di Duvalier e dichiara che «è formalmente vietata qualsiasi consultazione popolare volta a modificare la Costituzione mediante referendum».

Haiti, uno dei Paesi più poveri al mondo

Haiti è un Paese dei Caraibi che condivide l’isola di Hispaniola con la Repubblica Dominicana, a est. Si tratta del più povero delle Americhe e uno dei più poveri al mondo. Nel 2004 fu colpito dall'uragano Jeanne, nel 2010 invece da un terremoto in cui morirono più di 200mila persone, il secondo più distruttivo della storia. Una tragedia dalla quale Haiti non è mai riuscita a riprendersi. Nel 2016, poi, è stato messo in ginocchio dall'uragano Matthew.